Indonesia: Aumento dei passeggeri aerei dopo la pandemia

27 Luglio 2024_ Il numero di passeggeri aerei in Indonesia ha subito un significativo calo nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, ma ha...

27 Luglio 2024_ Il numero di passeggeri aerei in Indonesia ha subito un significativo calo nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, ma ha iniziato a risalire negli anni successivi. Questo recupero evidenzia la ripresa del settore del trasporto aereo nel Paese, che sta cercando di tornare ai livelli pre-pandemia. Le statistiche mostrano un trend positivo, con un aumento costante dei viaggi aerei, segno di una crescente fiducia da parte dei viaggiatori. La ripresa del turismo e degli spostamenti interni sta contribuendo a questo incremento. La notizia è riportata da Investor Daily. L'Indonesia, un arcipelago con oltre 17.000 isole, è una delle principali destinazioni turistiche in Asia, con un settore aereo vitale per la sua economia.