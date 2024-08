Indonesia: Aumento dei ricavi bancari grazie all'uso dell'AI

21 Agosto 2024_ L'Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ha registrato un incremento dei ricavi nel settore bancario, attribuibile all'implementazione della tecnologia dell'intelligenza artificiale (AI). Questa innovazione è prevista per migliorare l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto ai clienti. L'adozione dell'AI nel settore bancario rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dei servizi finanziari in Indonesia. L'OJK, l'autorità di regolamentazione finanziaria indonesiana, sta promuovendo queste tecnologie per garantire un servizio più efficace e reattivo. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. L'OJK è responsabile della supervisione e della regolamentazione del settore finanziario in Indonesia, mirando a garantire la stabilità e la crescita del sistema bancario.