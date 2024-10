Indonesia: Aumento del 111% dei licenziamenti nel settore lavorativo

19 Ottobre 2024_ Il numero di lavoratori licenziati in Indonesia ha registrato un incremento del 111% negli ultimi tre anni. Fino a settembre 2024, sono stati colpiti 42,9 mila lavoratori, con la maggior parte dei casi che si sono verificati nella provincia di Giava Centrale, dove si sono registrati 27,3% dei licenziamenti. Questo aumento significativo solleva preoccupazioni riguardo alla stabilità del mercato del lavoro indonesiano e alle sue implicazioni economiche. La situazione evidenzia la necessità di politiche più efficaci per sostenere i lavoratori e prevenire ulteriori licenziamenti. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Le province indonesiane, come Giava Centrale, sono aree chiave per l'industria e l'occupazione nel paese, rendendo questi dati particolarmente allarmanti per l'economia locale.