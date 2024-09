Indonesia: Aumento del 5% nel bilancio statale per il 2024

20 Settembre 2024_ Il bilancio statale indonesiano (APBN) per il 2024 prevede un incremento del 5% rispetto all'anno precedente. Il Ministro degli...

20 Settembre 2024_ Il bilancio statale indonesiano (APBN) per il 2024 prevede un incremento del 5% rispetto all'anno precedente. Il Ministro degli Interni ha esortato il nuovo governo a sfruttare questo aumento per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a stimolare la crescita economica del Paese. L'allocazione maggiore di fondi rappresenta un'opportunità significativa per affrontare le sfide infrastrutturali dell'Indonesia. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. L'APBN è un documento fondamentale che stabilisce le entrate e le spese dello Stato, influenzando direttamente le politiche economiche e sociali del Paese.