Indonesia: Aumento del plafond dei prestiti online per sostenere le PMI

23 Luglio 2024_ L'aumento del plafond dei prestiti online fino a Rp 10 miliardi potrebbe sostenere la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) in Indonesia, un settore che contribuisce al 61% del prodotto interno lordo (PIL) nazionale. Questa misura potrebbe risolvere la crisi di capitale che affligge le PMI. Le PMI rappresentano una parte cruciale dell'economia indonesiana, e l'accesso a maggiori finanziamenti potrebbe stimolare ulteriormente la loro crescita. L'iniziativa mira a fornire soluzioni finanziarie più accessibili e a lungo termine per le imprese locali. Lo riporta Investor Daily Indonesia. Questa mossa è vista come un passo importante per rafforzare l'economia del paese e sostenere l'innovazione e l'imprenditorialità.