Indonesia: Aumento delle minacce informatiche al sistema finanziario nazionale

02 Agosto 2024_ Il Deputy Governor di Bank Indonesia, Juda Agung, ha dichiarato che il sistema finanziario del paese è soggetto a attacchi informatici quasi ogni settimana. Questo incremento è correlato alla crescente digitalizzazione dei sistemi di pagamento, che ha aperto la strada a nuove forme di frode finanziaria. Juda ha sottolineato l'importanza di garantire che ogni innovazione nel settore finanziario disponga di misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati dei cittadini. La situazione evidenzia le sfide di sicurezza che accompagnano i progressi digitali in Indonesia, come riportato da kompas.com. Bank Indonesia è l'istituzione centrale del paese, responsabile della politica monetaria e della stabilità del sistema finanziario. La crescente digitalizzazione richiede un'attenzione particolare alla sicurezza informatica per salvaguardare l'economia nazionale.