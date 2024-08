Indonesia: Aumento previsto per il budget infrastrutturale del 2025

22 Agosto 2024_ Il governo indonesiano prevede un aumento significativo del budget per le infrastrutture nel 2025, con una proposta che raggiunge i 430,5 trilioni di rupie, rispetto ai 375,4 trilioni del 2024. Questo incremento è supportato dalla disponibilità di spazio fiscale e dal focus prioritario del governo sullo sviluppo infrastrutturale. Il budget proposto destina il 5,04% dell'intero bilancio alle infrastrutture, con il 28,5% di questo importo riservato a progetti nazionali prioritari. La proposta di bilancio sarà presentata al Consiglio dei Rappresentanti del Popolo (DPR) per l'approvazione. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. L'allocazione per il 2024 include anche un budget di 38,88 trilioni di rupie per il Ministero dei Trasporti, evidenziando l'importanza delle infrastrutture nel piano di sviluppo nazionale.