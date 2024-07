Indonesia: Aumento significativo dei viaggi turistici nazionali

6 Luglio 2024_ Il numero di viaggi dei turisti nazionali in Indonesia ha registrato un aumento significativo negli ultimi cinque anni. A maggio 2024,...

6 Luglio 2024_ Il numero di viaggi dei turisti nazionali in Indonesia ha registrato un aumento significativo negli ultimi cinque anni. A maggio 2024, il numero di viaggi è aumentato di 82 volte rispetto a maggio 2020. Questo incremento riflette una ripresa robusta del settore turistico interno dopo le restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19. Le autorità indonesiane stanno promuovendo attivamente il turismo nazionale per sostenere l'economia locale. Lo riporta Investor Daily. Questo trend positivo è visto come un segnale di ripresa economica e di fiducia dei consumatori nel settore turistico.