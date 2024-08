Indonesia: Avviato il Programma Pompansasi per l'ottimizzazione delle terre paludose

12 Agosto 2024_ Il governo indonesiano ha lanciato il Programma Pompansasi, un'iniziativa volta all'ottimizzazione delle terre paludose e alla creazione di nuove aree agricole. Questo progetto mira a migliorare la produttività agricola e a garantire la sicurezza alimentare nel Paese, affrontando le sfide legate all'uso delle terre umide. Attraverso l'implementazione di tecnologie moderne e pratiche sostenibili, il programma si propone di trasformare le aree paludose in terreni fertili per la coltivazione. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. L'iniziativa è parte di un più ampio sforzo del governo per promuovere lo sviluppo agricolo e sostenere le comunità locali, contribuendo così alla crescita economica dell'Indonesia.