Indonesia: Aziende assicurative a rischio di non soddisfare i requisiti di capitale

12 Ottobre 2024_ Diverse compagnie di assicurazione in Indonesia potrebbero affrontare difficoltà nel rispettare i requisiti di capitale minimo stabiliti dalle autorità. Questa situazione potrebbe compromettere la stabilità del settore assicurativo, già sotto pressione a causa di vari fattori economici. Le aziende stanno cercando soluzioni per adeguarsi alle normative, ma le sfide rimangono significative. La questione solleva preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori e alla solidità del mercato assicurativo indonesiano. Lo riporta Investor Daily. Le autorità indonesiane stanno monitorando attentamente la situazione per garantire che le compagnie assicurative possano continuare a operare in modo sicuro e responsabile.