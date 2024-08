Indonesia: Bamsoet sottolinea l'importanza della professionalità giornalistica

27 Agosto 2024_ Bambang Soesatyo, noto come Bamsoet, ha espresso la sua speranza che la solidità della Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) venga mantenuta per rafforzare lo spirito nazionale. Ha sottolineato l'importanza di rispettare il codice etico del giornalismo, evidenziando che i giornalisti devono basare le loro notizie sulla responsabilità piuttosto che sulla ricerca di sensazionalismo. Bamsoet ha anche affermato che i media devono fungere da 'watchdog' per garantire un clima democratico sano, piuttosto che minacciarlo. La notizia è stata riportata da detik.com. Bamsoet ha elogiato il lavoro della PWI per migliorare la professionalità dei giornalisti in Indonesia, dove sono stati organizzati corsi di formazione e test di competenza in 20 province dal dicembre 2023.