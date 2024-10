Indonesia: Banche accolgono favorevolmente il piano del governo di Prabowo Subianto

31 Ottobre 2024_ I banchieri indonesiani hanno espresso un'accoglienza positiva nei confronti del piano del governo del presidente Prabowo Subianto, volto a stimolare la crescita economica del Paese. Questo piano prevede misure strategiche per migliorare l'accesso al credito e sostenere le piccole e medie imprese, fondamentali per l'economia nazionale. Le istituzioni finanziarie si mostrano ottimiste riguardo all'impatto di queste iniziative, che potrebbero portare a un aumento degli investimenti e della stabilità economica. La collaborazione tra il governo e il settore bancario è vista come cruciale per affrontare le sfide economiche attuali. Lo riporta Investor Daily. Il presidente Prabowo Subianto è un politico indonesiano noto per il suo impegno nel settore della difesa e per le sue ambizioni di sviluppo economico.