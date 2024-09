Indonesia: Benelli Panarea 125, il motorino italiano conquista il mercato indonesiano

09 Settembre 2024_ Il Benelli Panarea 125, un elegante motorino prodotto in Italia, sta guadagnando popolarità in Indonesia grazie alle sue...

09 Settembre 2024_ Il Benelli Panarea 125, un elegante motorino prodotto in Italia, sta guadagnando popolarità in Indonesia grazie alle sue innovative caratteristiche. Questo modello combina un speedometer digitale e analogico, un aspetto raro tra i motorini automatici, e offre anche funzioni avanzate come le luci di emergenza. Il design del Panarea 125 richiama le linee classiche, con un faro esagonale che ricorda i modelli vintage, rendendolo particolarmente attraente per gli appassionati di moto. La sua struttura snella facilita la manovrabilità nel traffico indonesiano, rendendolo ideale per la vita urbana. La notizia è riportata da radarbanyumas.disway.id. Il Panarea 125 rappresenta un perfetto esempio di come l'innovazione italiana possa integrarsi con le esigenze del mercato indonesiano.