Indonesia: BNI Investor Daily Summit 2024 promuove la crescita economica sostenibile

01 Ottobre 2024_ Il BNI Investor Daily Summit 2024 si è svolto a Jakarta, con il tema "Accelerating Resilient Growth", mirato a stimolare la crescita economica sostenibile in Indonesia. Durante l'evento, il Direttore Generale di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Royke Tumilaar, ha presentato strategie per accelerare la trasformazione economica del Paese. L'incontro ha riunito vari attori del settore per affrontare le sfide economiche globali e nazionali, sottolineando l'importanza della collaborazione intersettoriale. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di una trasformazione digitale nei servizi finanziari, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) che cercano di innovare. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. Il summit rappresenta un'importante piattaforma per discutere soluzioni innovative e promuovere la resilienza economica in un contesto di ripresa post-pandemia.