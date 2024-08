Indonesia: Bottega Veneta conquista il cuore degli indonesiani grazie a un regalo di El Rumi

06 Agosto 2024_ Il marchio di moda italiano Bottega Veneta sta attirando l'attenzione in Indonesia dopo che El Rumi ha regalato una borsa a Syifa...

06 Agosto 2024_ Il marchio di moda italiano Bottega Veneta sta attirando l'attenzione in Indonesia dopo che El Rumi ha regalato una borsa a Syifa Hadju, diventando virale sui social media. Questo brand, fondato nel 1966 a Vicenza, è noto per i suoi design unici e lussuosi, che hanno conquistato donne in tutto il mondo, inclusa l'Indonesia. La popolarità di Bottega Veneta è ulteriormente aumentata grazie alla semplicità e all'eleganza dei suoi prodotti, rendendoli molto desiderati. La notizia è stata riportata da jatimnetwork.com, evidenziando l'influenza della moda italiana nel mercato indonesiano. Bottega Veneta continua a rappresentare un simbolo di lusso e stile, attirando l'attenzione di influencer e appassionati di moda.