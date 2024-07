Indonesia: BRI raggiunge il primo posto tra le banche indonesiane

15 Luglio 2024_ La rivista economica e finanziaria britannica The Banker ha pubblicato la classifica Top 1000 Banks 2024. In questa lista, la Banca...

15 Luglio 2024_ La rivista economica e finanziaria britannica The Banker ha pubblicato la classifica Top 1000 Banks 2024. In questa lista, la Banca Rakyat Indonesia (BRI) ha ottenuto il primo posto tra le banche indonesiane. Inoltre, BRI è entrata nella lista delle 200 migliori aziende al mondo. Questo successo è il risultato della trasformazione digitale avviata da BRI dal 2016. Lo riporta Investor Daily Indonesia. La BRI è una delle principali banche in Indonesia, nota per il suo impegno nell'innovazione e nella digitalizzazione.