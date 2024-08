Indonesia: Budi Arie Setiadi presenta strategie per la trasformazione digitale del paese

25 Agosto 2024_ Il Ministro della Comunicazione e Informatica indonesiano, Budi Arie Setiadi, ha delineato tre approcci per la trasformazione digitale necessaria per il progresso dell'Indonesia durante il Pertamina Creativepreneur Summit 2024 a Jakarta. Setiadi ha sottolineato l'importanza di un ecosistema digitale, di un approccio territoriale e di promuovere creatività e innovazione per affrontare le sfide future. Ha avvertito che, nei prossimi vent'anni, la digitalizzazione sarà cruciale per il progresso globale e per il cambiamento culturale e comportamentale della società indonesiana. La notizia è riportata da detik.com. Il Ministro ha esortato la popolazione a sfruttare la tecnologia digitale per migliorare la produttività e il benessere sociale.