Indonesia: Bursa Efek Indonesia si posiziona settima a livello globale per aziende quotate

13 Agosto 2024_ La PT Bursa Efek Indonesia (BEI) ha raggiunto il settimo posto a livello globale per numero di aziende quotate, secondo il rapporto EY Global IPO Trends del secondo trimestre 2024. Con oltre 1.000 aziende registrate, la BEI si conferma come una delle borse più grandi del mondo, superando anche la Bursa Malaysia. Nonostante questo successo, la BEI affronta sfide significative nel mantenere una crescita sostenibile e attrarre investimenti esteri. L'ente sta lavorando per migliorare la liquidità del mercato e rafforzare le normative per garantire la stabilità del mercato azionario indonesiano. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. La Bursa Efek Indonesia è la principale borsa valori del paese, fondamentale per lo sviluppo economico e finanziario dell'Indonesia.