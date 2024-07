Indonesia: Candidato governatore elogia risposta rapida a incidente di Palu

14 Luglio 2024_ L'incidente del ferimento di una raccoglitrice di rifiuti a Palu, presumibilmente causato da un membro dell'Aeronautica Militare Indonesiana (TNI AU), ha attirato l'attenzione del candidato governatore di Sulawesi Centrale, Ahmad Ali. Ali ha lodato la rapida azione della base aerea Sultan Hasanudin, che ha immediatamente trattenuto il responsabile e si è assunta la responsabilità verso la vittima. L'incidente è avvenuto il 11 luglio 2024, quando un membro del TNI AU ha sparato con un fucile ad aria compressa, ferendo gravemente una donna di nome Jerni, che ora necessita di un'operazione. Ali ha chiesto che tali episodi non si ripetano e che le indagini siano trasparenti per mantenere la fiducia del pubblico. Lo riporta rctiplus.com. Ali ha anche esortato la comunità di Palu a mantenere la calma e a collaborare per garantire la sicurezza e la tranquillità nella regione.