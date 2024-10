Indonesia: Celebrazione del 79° anniversario delle Forze Armate con focus sulla sicurezza nazionale

04 Ottobre 2024_ Il 5 ottobre 2024, le Forze Armate Nazionali Indonesiane (TNI) festeggiano il loro 79° anniversario con una serie di eventi, tra cui cerimonie e mostre di equipaggiamento militare. Tuttavia, recenti eventi hanno sollevato interrogativi sul ruolo del TNI nella salvaguardia della sovranità nazionale, in particolare per il loro coinvolgimento nel rilascio di un pilota sequestrato in Papua. Il comandante del TNI, il generale Agus Subiyanto, ha sottolineato l'importanza di un approccio dialogico per risolvere le crisi, evidenziando l'uso della strategia di smart power. La notizia è stata riportata da detik.com, che ha anche menzionato le sfide legate alla neutralità del TNI nelle prossime elezioni. La questione della revisione della legge sul TNI è attualmente al centro del dibattito pubblico, con preoccupazioni riguardo alla possibile politicizzazione delle forze armate.