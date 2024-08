18 Agosto 2024_ L'Indonesia ha celebrato il 79° anniversario della sua indipendenza con eventi storici tenutisi simultaneamente a Jakarta e nell'Ibu Kota Nusantara. La cerimonia ha visto la partecipazione di circa 1.400 ospiti, tra cui membri del governo, leader religiosi e lavoratori del progetto Nusantara, che hanno festeggiato in un'atmosfera di unità e cultura. Le celebrazioni hanno incluso esibizioni artistiche che hanno messo in risalto la ricchezza culturale del Paese, culminando in un'attrazione aerea da parte della TNI Angkatan Udara. La notizia è stata riportata da bisnis.com. Il presidente Joko Widodo ha espresso la sua gratitudine per il successo dell'evento, sottolineando l'importanza di preservare e promuovere la cultura indonesiana.