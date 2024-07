Indonesia: CEO di Indodax elogia le nuove regolamentazioni cripto della Banca d'Italia

16 Luglio 2024_ Il CEO di Indodax, Oscar Darmawan, ha accolto positivamente le nuove linee guida della Banca d'Italia sul mercato delle criptovalute. Le regolamentazioni italiane, che distinguono tra Asset-Referenced Tokens (ART) e Electronic Money Tokens (EMT), mirano a proteggere gli utenti e garantire l'integrità del mercato. Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia, ha sottolineato l'importanza di queste misure per la stabilità e la fiducia pubblica. Darmawan ha evidenziato come queste regolamentazioni possano favorire l'adozione quotidiana delle criptovalute e l'innovazione tecnologica. Lo riporta antaranews.com. Le nuove direttive italiane sono considerate un passo cruciale per l'implementazione del regolamento europeo Markets in Crypto-Assets (MiCA).