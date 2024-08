Indonesia: Chef italiani e giapponesi uniscono le forze a Bali per un evento culinario esclusivo

11 Agosto 2024_ I celebri chef italiani Luca Fantin e Alessandro Mazzali accoglieranno il rinomato chef giapponese Yusuke Takada per un esclusivo four hand dinner al Bvlgari Resort di Bali il 23 e 24 agosto 2024. Questo evento culinario metterà in risalto la creatività dei tre chef, combinando ingredienti freschi e locali con tecniche culinarie di alta classe. Il Ristorante, noto per la sua fusione di cucina italiana e giapponese, offre un'esperienza gastronomica unica, con un menù di otto portate accompagnato da vini pregiati. La notizia è riportata da swa.co.id. Questo evento rappresenta un'opportunità per celebrare la cultura gastronomica italiana e giapponese, evidenziando l'importanza della freschezza degli ingredienti e delle tradizioni culinarie.