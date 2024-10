Indonesia: Chef italiano Gabriel Fratini presenta la sua arte a Bali

28 Ottobre 2024_ Il Gab's Gastro Bar di Bali ospiterà il 5 novembre 2024 la mostra d'arte "Friendship Without Borders" del chef italiano Gabriel Fratini, che unisce cucina e pittura. Fratini, originario di Pianella, Italia, esporrà 35 opere d'arte il cui ricavato sarà destinato a migliorare le condizioni di vita nella comunità di Kalawirandalam, in Indonesia. La mostra rappresenta un'opportunità per celebrare l'arte e la solidarietà, con l'obiettivo di costruire un mercato e un parco giochi per i bambini del villaggio. La notizia è riportata da djakarta.id, evidenziando l'impatto positivo che l'arte può avere sulle comunità locali. L'evento promette di essere un'importante fusione di cultura italiana e impegno sociale, invitando tutti a partecipare e sostenere questa causa.