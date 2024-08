Indonesia: Coalizione politica si forma per le elezioni di Jakarta 2024

23 Agosto 2024_ In vista delle elezioni per il sindaco di Jakarta del 2024, una coalizione di 12 partiti politici ha ufficialmente sostenuto la...

23 Agosto 2024_ In vista delle elezioni per il sindaco di Jakarta del 2024, una coalizione di 12 partiti politici ha ufficialmente sostenuto la candidatura di Ridwan Kamil e Suswono. Questa alleanza, nota come Koalisi Jakarta Baru per Jakarta Maju, è necessaria poiché nessun partito ha raggiunto il numero minimo di seggi richiesti per la candidatura. La recente decisione della Corte Costituzionale ha abbassato la soglia di voto necessaria per la candidatura, aprendo la strada a nuove possibilità politiche. La fonte di questa notizia è antaranews.com. Le elezioni di Jakarta sono particolarmente significative, poiché la città è la capitale dell'Indonesia e un centro politico ed economico cruciale.