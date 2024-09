Indonesia: Collaborazione digitale con l'Egitto per lo sviluppo economico

02 Settembre 2024_ Il Ministro della Comunicazione e Informatica indonesiano, Budi Arie Setiadi, ha annunciato la condivisione di esperienze sulla digitalizzazione con il Ministro egiziano Amr Talaat durante il Forum Indonesia-Africa. L'incontro si concentrerà sull'impatto della digitalizzazione sull'economia e sull'accesso a Internet, un tema cruciale dato che 2,3 miliardi di persone nel mondo non hanno ancora accesso alla rete. Budi Arie ha sottolineato l'importanza di queste discussioni, specialmente per i paesi in via di sviluppo, e ha rivelato che l'Egitto è il primo paese africano a richiedere un incontro bilaterale. La notizia è stata riportata da republika.co.id. Il forum, che si svolge a Bali, mira a promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale per affrontare le sfide globali e sostenere lo sviluppo sostenibile.