Indonesia: Collaborazione tra Kemenpan-RB e KPK per una burocrazia più trasparente

27 Settembre 2024_ Il Ministero della Pianificazione e della Riforma Burocratica (Kemenpan-RB) e la Commissione Corruzione (KPK) hanno firmato un memorandum d'intesa per migliorare la trasparenza e l'integrità del sistema burocratico indonesiano. Questa iniziativa segue le direttive del Presidente Joko Widodo, che ha richiesto un sistema governativo elettronico più efficiente e integrato. Abdullah Azwar Anas, Ministro della Pianificazione e della Riforma Burocratica, ha sottolineato l'importanza di ridurre la confusione causata da applicazioni governative sovrapposte. L'obiettivo è integrare circa 27.000 applicazioni esistenti per garantire un servizio pubblico più rapido e accessibile, come riportato da metrotvnews.com. La riforma mira a migliorare l'efficienza dei servizi pubblici e a garantire una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse governative.