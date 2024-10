Indonesia: Commemorazione del 22° anniversario del Bombardamento di Bali

12 Ottobre 2024_ Il 12 ottobre 2024 segna il 22° anniversario del bombardamento di Bali, un evento tragico che ha colpito profondamente l'Indonesia. Durante la commemorazione, il direttore della BNPT, Imam Margono, ha sottolineato l'importanza di sostenere le vittime e promuovere la riconciliazione tra le persone colpite e i loro ex-aguzzini. L'evento, intitolato "Light Up from Bali to The World", ha visto la partecipazione di diverse comunità religiose e rappresentanti di vari paesi, evidenziando il ruolo delle vittime come agenti di pace. La notizia è stata riportata da antaranews.com. La BNPT, l'agenzia nazionale per la prevenzione del terrorismo, continua a lavorare per garantire i diritti delle vittime e promuovere un futuro di pace e riconciliazione in Indonesia.