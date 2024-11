Indonesia: Commissione per le Comunicazioni visita l'emittente TVRI per monitorare le elezioni locali

06 Novembre 2024_ La Commissione per le Comunicazioni dell'Indonesia (KPI) ha effettuato una visita presso la stazione TVRI di Kalimantan Barat per...

06 Novembre 2024_ La Commissione per le Comunicazioni dell'Indonesia (KPI) ha effettuato una visita presso la stazione TVRI di Kalimantan Barat per garantire che le trasmissioni relative alle elezioni locali (PILKADA) siano conformi alle normative vigenti. Durante l'incontro, il commissario Tulus Santoso ha sottolineato l'importanza di fornire informazioni accurate e complete ai cittadini riguardo ai candidati e alle loro proposte. L'obiettivo è permettere agli elettori di fare scelte informate in vista delle elezioni del 27 novembre 2024. La KPI ha collaborato con altre istituzioni per monitorare la neutralità e l'equilibrio delle informazioni fornite dai media. La fonte di questa notizia è tvri.go.id. La KPI ha espresso apprezzamento per il lavoro di TVRI, che ha dimostrato un impegno nel garantire una copertura informativa equa e imparziale delle elezioni.