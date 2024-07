Indonesia: Concessione di 190 anni per l'uso del suolo a IKN solleva preoccupazioni

15 Luglio 2024_ La concessione di diritti d'uso del suolo per 190 anni nella nuova capitale indonesiana (Ibu Kota Negara, IKN) potrebbe generare nuovi problemi. Secondo i ricercatori del Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, questa politica rischia di creare disuguaglianze nella gestione delle terre e problemi sociali. La lunga durata della concessione potrebbe favorire la concentrazione della proprietà terriera nelle mani di pochi, aumentando le tensioni sociali. Gli esperti suggeriscono una revisione della politica per evitare tali rischi. Lo riporta Investor Daily Indonesia. La nuova capitale indonesiana, IKN, è un progetto ambizioso che mira a spostare la capitale da Giacarta a una nuova località nella provincia del Kalimantan Orientale.