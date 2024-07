Indonesia: Cresce la comunità dei fan della Vespa con eventi di riding in diverse città

25 Luglio 2024_ La comunità dei fan della Vespa in Indonesia si sta rafforzando grazie a eventi di riding che si sono svolti a Jakarta, Bandung, Samarinda, Surabaya e Makassar. Ayu Hapsari, PR and Communications Manager di PT Piaggio Indonesia, ha espresso entusiasmo per lo sviluppo della comunità e ha sottolineato l'importanza di queste iniziative per promuovere uno stile di vita dinamico tra gli appassionati di Vespa. Durante gli eventi, i partecipanti hanno potuto provare i nuovi modelli Vespa Primavera e Vespa Sprint, caratterizzati da design accattivanti e aggiornamenti stilistici. La Vespa, simbolo di un lifestyle premium, continua a ispirare e unire gli appassionati in Indonesia, come riportato da swa.co.id. Questi eventi non solo celebrano la cultura motociclistica, ma rafforzano anche i legami sociali tra i membri della comunità, rendendo omaggio all'eredità italiana del marchio.