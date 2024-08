Indonesia: Cresce la comunità Vespa con eventi di riding in cinque città

31 Luglio 2024_ La comunità Vespa in Indonesia si è unita in un evento di riding che ha coinvolto cinque grandi città: Jakarta, Bandung, Samarinda, Surabaya e Makassar. Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto ammirare i nuovi modelli Vespa Primavera e Sprint, caratterizzati da colori freschi e design innovativi. Ayu Hapsari, PR and Communications Manager di PT Piaggio Indonesia, ha espresso orgoglio per la crescita della comunità Vespa nel Paese, sottolineando l'importanza di eventi che promuovono la coesione tra gli appassionati. La notizia è stata riportata da motomobinews.id, evidenziando come la passione per Vespa continui a unire le persone in Indonesia, un marchio iconico di origine italiana. L'evento ha incluso anche attività di sicurezza stradale e giochi, rendendo la giornata ancora più memorabile per i partecipanti.