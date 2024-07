Indonesia: Cresce l'interesse per gli investimenti in SBN rispetto ai depositi bancari

30 Luglio 2024_ In Indonesia, sempre più cittadini mostrano interesse per gli investimenti in Surat Berharga Negara (SBN), i titoli di stato,...

30 Luglio 2024_ In Indonesia, sempre più cittadini mostrano interesse per gli investimenti in Surat Berharga Negara (SBN), i titoli di stato, piuttosto che per i tradizionali depositi bancari. A fine giugno 2024, il numero di investitori in SBN ha raggiunto 1.106.485, di cui il 97,97% sono investitori individuali. La proprietà individuale di SBN ha superato i 504,55 trilioni di rupiah, in aumento rispetto agli anni precedenti, grazie ai rendimenti più elevati rispetto ai tassi di interesse dei depositi. Secondo l'analisi di esperti, questo trend è influenzato dalla ricerca di investimenti più sicuri e redditizi in un contesto economico incerto, come riportato da Investor Daily Indonesia. La crescente educazione finanziaria e la diversificazione degli investimenti tra la popolazione stanno contribuendo a questo cambiamento nel comportamento degli investitori.