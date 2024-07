Indonesia: Crescita dei premi assicurativi per veicoli post-Covid-19

31 Luglio 2024_ I premi per l'assicurazione dei veicoli in Indonesia hanno registrato una crescita significativa dal 2019 al 2023, con un aumento del 52,19% dal 2020. Fino al primo trimestre del 2023, il valore totale dei premi ha raggiunto i 19,49 trilioni di rupie indonesiane. Questo trend positivo è stato influenzato dalla ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19, che ha spinto molti a investire in polizze assicurative per i propri veicoli. La crescita del settore riflette una maggiore consapevolezza dell'importanza della protezione assicurativa tra i consumatori indonesiani. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. L'assicurazione veicolare è un aspetto cruciale per la sicurezza finanziaria degli automobilisti, specialmente in un paese con un crescente numero di veicoli in circolazione.