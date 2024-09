Indonesia: Crescita dei progetti geotermici e sfide burocratiche

18 Settembre 2024_ Il Ministro dell'Energia e delle Risorse Minerarie indonesiano, Bahlil Lahadalia, ha annunciato che i progetti di energia geotermica in Indonesia stanno crescendo, ma solo il 10% del potenziale totale è attualmente sfruttato. Tuttavia, il governo affronta sfide significative, in particolare riguardo ai lunghi tempi di autorizzazione, che possono arrivare fino a tre anni. Bahlil ha sottolineato la necessità di semplificare il processo di autorizzazione per attrarre investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2060. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. L'Indonesia possiede il più grande potenziale geotermico al mondo, con una capacità stimata di 24 gigawatt, pari al 40% del potenziale globale.