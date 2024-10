14 Ottobre 2024_ Negli ultimi dieci anni, la spesa pubblica in Indonesia è cresciuta in media del 6,83%, passando da 1.777,2 trilioni di rupie nel...

14 Ottobre 2024_ Negli ultimi dieci anni, la spesa pubblica in Indonesia è cresciuta in media del 6,83%, passando da 1.777,2 trilioni di rupie nel 2014 a 3.621,3 trilioni nel 2025. Questa crescita è stata accompagnata da un aumento del benessere e della competitività, con investimenti significativi in istruzione e sanità, che hanno portato a un miglioramento delle infrastrutture e a una riduzione della povertà. Inoltre, l'Indonesia ha mostrato una ripresa economica rapida post-pandemia, con un tasso di crescita del 5% dal 2014 al 2023, superiore alla media globale. La fonte di queste informazioni è Investor Daily Indonesia. La spesa pubblica ha anche contribuito a mantenere l'inflazione a livelli moderati, sostenendo il potere d'acquisto della popolazione.