Indonesia: Crisi del riso a causa di cambiamenti climatici e uso del suolo

21 Agosto 2024_ La produzione di riso in Indonesia sta subendo una significativa diminuzione, non solo a causa dell'El Niño che ha causato siccità, ma anche per la massiccia conversione delle terre agricole e la riduzione dell'accesso dei contadini ai fertilizzanti. Questi problemi strutturali richiedono un'attenzione urgente da parte del governo per garantire la sicurezza alimentare nazionale. È fondamentale affrontare sia la questione della gestione delle terre che l'accesso ai nutrienti per i coltivatori, al fine di stabilizzare la produzione di riso nel Paese. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. La sicurezza alimentare è un tema cruciale per l'Indonesia, un Paese con una grande popolazione che dipende fortemente dal riso come alimento base.