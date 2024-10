Indonesia: Crisi nel settore tessile con il fallimento di Sritex e altre aziende

28 Ottobre 2024_ Il Gruppo Sritex, uno dei principali produttori tessili indonesiani, ha dichiarato bancarotta, segnando un grave colpo per il settore. Oltre a Sritex, si registrano altri 30 fallimenti di aziende tessili di medie dimensioni nel periodo 2023-2024, con conseguenti 150.000 licenziamenti. Questa crisi mette in evidenza le difficoltà economiche che affliggono l'industria tessile indonesiana, già provata da sfide interne ed esterne. La situazione solleva preoccupazioni per l'occupazione e la stabilità economica del settore. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. Le aziende tessili in Indonesia sono fondamentali per l'economia del paese, contribuendo significativamente all'occupazione e all'export.