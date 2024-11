Indonesia: Crisi nella gestione delle BUMN farmaceutiche

02 Novembre 2024_ Le aziende statali farmaceutiche indonesiane stanno affrontando gravi difficoltà a causa di una cattiva gestione, che ha portato a perdite significative. La situazione è stata aggravata da inefficienze operative e dalla mancanza di innovazione, rendendo difficile per queste aziende competere nel mercato. Gli esperti avvertono che è necessaria una ristrutturazione urgente per garantire la sostenibilità e la crescita del settore farmaceutico pubblico. La crisi mette in evidenza l'importanza di una governance efficace per le BUMN (Badan Usaha Milik Negara), le aziende di proprietà statale in Indonesia. Lo riporta Investor Daily. Le BUMN sono fondamentali per l'economia indonesiana, poiché forniscono servizi essenziali e occupazione a milioni di cittadini.