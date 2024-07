Indonesia: Critiche al nuovo disegno di legge sulla Polizia

18 Luglio 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha inviato una lettera di autorizzazione al legislatore per discutere un controverso disegno di legge sulla Polizia. Il disegno di legge, proposto dal DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, il parlamento indonesiano), ha suscitato critiche per l'espansione dei poteri della Polizia e la mancanza di trasparenza. Le preoccupazioni includono la possibilità di violazioni dei diritti umani, in particolare la libertà di espressione e la privacy. La proposta di legge potrebbe anche influenzare negativamente la libertà di stampa in Indonesia, che ha già visto un peggioramento nel ranking globale della libertà di stampa. Lo riporta kompas.com. La comunità civile teme che l'approvazione del disegno di legge possa portare a un aumento della sorveglianza e della censura online.