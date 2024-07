Indonesia: Critiche alla proposta di assicurazione obbligatoria per veicoli

22 Luglio 2024_ Suryadi Jaya Purnama, membro della Commissione V del DPR RI, ha espresso la sua opposizione alla proposta del governo indonesiano di rendere obbligatoria l'assicurazione per i veicoli a partire dal 2025. Secondo Suryadi, l'iniziativa dell'Otoritas Jasa Keuangan (OJK) non rappresenta una soluzione completa ai problemi legati agli incidenti stradali. Egli sostiene che l'assicurazione obbligatoria dovrebbe essere accompagnata da una revisione della legge sulla circolazione stradale (UU LLAJ) per affrontare il problema in modo più comprensivo. Inoltre, Suryadi ha sottolineato che i premi assicurativi rappresenterebbero un ulteriore onere per la popolazione, che utilizza i veicoli non solo per il trasporto ma anche per la produzione. Lo riporta Investor Daily Indonesia. La proposta dell'OJK prevede l'introduzione dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (TPL) a partire da gennaio 2025.