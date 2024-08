Indonesia: Critiche alla visita di influencer a IKN da parte di esperti politici

02 Agosto 2024_ Hendri Satrio, esperto di comunicazione politica, ha criticato l'invito del presidente Joko Widodo a influencer e volontari a visitare la nuova capitale indonesiana, Ibu Kota Nusantara (IKN), definendolo un tentativo di nascondere la mancanza di preparazione del sito. Satrio ha sottolineato che gli influencer non hanno svolto un ruolo significativo, limitandosi a dichiarare che IKN è pronto senza verificarne le condizioni. Inoltre, ha messo in dubbio l'utilità di invitare 500-1000 volontari, suggerendo che dovrebbero visitare il sito a proprie spese per una valutazione più obiettiva. La notizia è stata riportata da tempo.co, evidenziando le preoccupazioni riguardo alla preparazione di IKN per diventare la nuova capitale dell'Indonesia, un progetto ambizioso che mira a spostare il centro politico del paese da Giacarta a Kalimantan Est.