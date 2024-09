Indonesia: Critiche sulla qualità del cibo durante l'evento sportivo PON

09 Settembre 2024_ Il Penjabat Gubernur di Aceh, Safrizal ZA, ha risposto alle lamentele riguardanti la qualità del cibo servito ai partecipanti dell'evento sportivo PON, in particolare nella regione di Aceh. Safrizal ha sottolineato che le problematiche principali riguardano le preferenze alimentari e la puntualità nella consegna dei pasti, promettendo miglioramenti. Ha inoltre spiegato che il comitato sta lavorando per ottimizzare la comunicazione tra fornitori e organizzatori per garantire un servizio più efficiente. Le misure correttive includono simulazioni per migliorare la logistica e la comunicazione, al fine di assicurare che gli atleti ricevano i pasti in tempo. La notizia è stata riportata da kompas.com. L'evento PON è una competizione sportiva nazionale in Indonesia, che coinvolge atleti provenienti da diverse province.