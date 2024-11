Indonesia: Debat perdana Pilgub Jabar 2024 affronta temi cruciali per la regione

12 Novembre 2024_ L'11 novembre 2024 si è svolto il dibattito inaugurale per le elezioni governatoriali in Giava Occidentale, con quattro coppie di...

12 Novembre 2024_ L'11 novembre 2024 si è svolto il dibattito inaugurale per le elezioni governatoriali in Giava Occidentale, con quattro coppie di candidati che hanno presentato le loro visioni e programmi. I temi trattati includevano la salute, l'istruzione inclusiva, la povertà e l'occupazione, con un focus particolare sulla digitalizzazione dei servizi pubblici. Ogni coppia di candidati ha avuto l'opportunità di esporre le proprie idee e rispondere a domande su questioni rilevanti per la comunità. La notizia è stata riportata da detik.com, evidenziando l'importanza del dibattito per il futuro della regione. Il dibattito ha visto la partecipazione di candidati come Acep Adang Ruhiyat e Gitalis Dwi Natarina, che hanno promesso di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Giava Occidentale.