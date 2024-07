Indonesia: Deficit di bilancio previsto in aumento per il 2024

9 Luglio 2024_ Il deficit del Bilancio dello Stato (APBN) dell'Indonesia per il 2024 è previsto in aumento, raggiungendo 608,7 trilioni di rupie o il...

9 Luglio 2024_ Il deficit del Bilancio dello Stato (APBN) dell'Indonesia per il 2024 è previsto in aumento, raggiungendo 608,7 trilioni di rupie o il 2,75% del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine dell'anno. L'obiettivo iniziale era di mantenere il deficit a 552,8 trilioni di rupie o il 2,29% del PIL. La contrazione delle entrate fiscali e non fiscali è la principale causa di questo aumento del deficit. Il Ministro delle Finanze, Sri Mulyani Indrawati, ha dichiarato che l'aumento del deficit è dovuto a una combinazione di entrate non ottimali e spese inarrestabili. Lo riporta Investor Daily Indonesia. La dichiarazione è stata fatta durante una riunione di lavoro con la Commissione Bilancio del Parlamento indonesiano.