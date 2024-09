Indonesia: Deficit di bilancio raggiunge 153,7 trilioni di rupie a fine agosto 2024

24 Settembre 2024_ Il Ministero delle Finanze indonesiano ha registrato un deficit di bilancio di 153,7 trilioni di rupie (circa 10 miliardi di dollari) fino alla fine di agosto 2024. Questo dato è in linea con gli obiettivi stabiliti dal governo per l'anno fiscale in corso. Nonostante il deficit, le autorità finanziarie ritengono che la situazione sia sotto controllo e conforme alle previsioni. Il bilancio nazionale, noto come Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), è un indicatore chiave della salute economica del paese. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Il governo indonesiano continua a monitorare attentamente le spese e le entrate per garantire la stabilità economica nel contesto di sfide globali.