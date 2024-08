Indonesia: Delegazione del Patto di Milano visita Semarang per promuovere la sicurezza alimentare

01 Agosto 2024_ Una delegazione di quattro membri del Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) ha visitato la scuola SD Negeri Pekunden a Semarang, in Indonesia, per apprendere pratiche di alimentazione nutriente nelle scuole. Il gruppo, guidato da Filippo Gavazzeni, ha scelto Semarang per la sua attiva partecipazione al patto, firmato nel 2022. Durante la visita, i membri hanno partecipato a attività di agricoltura urbana, come la raccolta di pomodori e la pesca in un laghetto scolastico. La visita mira a sostenere la città di Semarang nel suo impegno per la sicurezza alimentare, come riportato da elshinta.com. Il Patto di Milano riunisce città di tutto il mondo per promuovere pratiche alimentari sane, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale nella lotta contro l'insicurezza alimentare.