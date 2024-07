Indonesia: Didit Hediprasetyo celebra l'Olimpiade 2024 con influenze italiane

2 Luglio 2024_ Il designer indonesiano Didit Hediprasetyo ha presentato una collezione di haute couture ispirata all'Olimpiade 2024, che si terrà a Parigi. La collezione include abiti che richiamano le bandiere di Francia, Italia e Palestina, con un particolare omaggio all'Italia attraverso un abito verde-bianco-rosso. La modella francese Laetitia Casta ha sfilato con uno dei capi, mentre la top model indonesiana Mariana Renata ha rappresentato l'Indonesia. La collezione di Didit si distingue per la sua eleganza minimalista e la libertà di movimento, in linea con la sua filosofia di moda. Lo riporta nusadaily.com. L'evento ha visto la partecipazione di altri grandi nomi della moda come Christian Dior e Giorgio Armani, sottolineando l'importanza della moda nell'Olimpiade di quest'anno.