Indonesia: Ducati rafforza la sua presenza con eventi e collaborazioni locali

08 Agosto 2024_ PT Legenda Motor Indonesia ha recentemente partecipato a eventi significativi come il World Ducati Week e il World President Meeting, evidenziando l'impegno del marchio nel paese. Durante questi eventi, il CEO di Ducati Indonesia, Jimmy Budhijanto, ha incontrato Claudio Domenicali, CEO di Ducati, per discutere opportunità di amplificazione del brand in Indonesia. La Ducati, nota per il suo forte legame con il motorsport, ha attirato l'attenzione di Domenicali grazie a iniziative uniche come il We Ride As One e il Ducati Riding Experience. Jimmy ha espresso la sua passione per Ducati, sottolineando l'importanza di continuare a sviluppare il motocross in Indonesia. La notizia è stata riportata da kompas.com, evidenziando l'interesse crescente per il marchio italiano nel mercato indonesiano.