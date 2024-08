Indonesia: Ducati rafforza la sua presenza con un nuovo CEO per il mercato indonesiano

05 Agosto 2024_ Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding, ha annunciato la nomina di Jimmy Budhijanto come nuovo CEO di Ducati Indonesia. Questa mossa strategica mira a potenziare la presenza del marchio motociclistico italiano nel mercato indonesiano, noto per la sua crescente passione per le moto di alta gamma. Budhijanto, con una vasta esperienza nel settore, guiderà le operazioni locali per soddisfare la domanda di motociclette Ducati, simbolo di prestazioni e design italiano. La notizia è stata riportata da otomotif1.com, sottolineando l'importanza del mercato indonesiano per il brand. Ducati, con sede a Bologna, continua a espandere la sua influenza globale, puntando su mercati emergenti come l'Indonesia.